Представлена серия комиксов об игроках сборной России по футболу

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Турция - Суперлига 2-й тайм, 74' Сивасспор 1 Хатайспор 1 П1 3.80 Х 1.65 П2 5.50
Турция - Суперлига 2-й тайм, 75' Истанбул Башак 0 Коньяспор 0 П1 3.50 Х 1.65 П2 6.20
КХЛ - плей-офф перерыв Салават Юлаев 1 Трактор 1 П1 1.82 Х 3.80 П2 3.80
Турция - Суперлига 19:00 Анкарагюджю 0 Галатасарай 0 П1 6.70 Х 4.70 П2 1.48
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Андорра 0 П1 1.28 П2 3.65
Турция - Суперлига 19:00 Кайсериспор 0 Ризеспор 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.20
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Спартак 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 5.50
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Торпедо 0 П1 1.43 Х 4.80 П2 6.90
КХЛ - плей-офф 19:30 Локомотив 0 Йокерит 0 П1 1.77 Х 4.10 П2 4.10
Италия - Серия А 20:30 Сассуоло 0 Наполи 0 П1 3.40 Х 3.60 П2 2.20
Англия - Чемпионшип 20:30 Норвич Сити 0 Брентфорд 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Еврокубок 20:45 Метрополитан 9 0 Локомотив-Куба 0
Франция - Лига 1 21:00 Метц 0 Анже 0
Франция - Лига 1 21:00 Ницца 0 Ним 0 П1 1.76 Х 3.90 П2 4.80
Франция - Лига 1 21:00 Лион 0 Ренн 0 П1 1.60 Х 4.20 П2 5.80
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Гамбург Тауэрс 0 П1 1.45 Х 4.00 П2 6.30
Франция - Лига 1 21:00 Сент-Этьен 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
Германия - Бундеслига 21:00 Лёвен Брауншве 0 Гёттинген 0 П1 1.30 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 21:00 Бёрнли 0 Лестер Сити 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.12
Франция - Лига 1 21:00 Брест 0 Дижон 0 П1 1.74 Х 3.90 П2 4.90
Англия - Премьер-лига 21:00 Шеффилд Юнайте 0 Астон Вилла 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.10
Англия - Чемпионшип 22:00 Уотфорд 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.39 Х 5.30 П2 7.80
Англия - Чемпионшип 22:00 Куинз Парк Рей 0 Барнсли 0
Еврокубок 22:00 Доломити Энерг 0 Партизан 0
Еврокубок 22:00 Доломити Энерг 0 Партизан 0
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Ме 0 С.Оливер Баске 0 П1 1.23 П2 4.20
Германия - Бундеслига 22:30 Миттельдойчер 0 Гисен 46-е 0 П1 1.46 П2 2.70
Италия - Серия А 22:45 Беневенто 0 Верона 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.24
Италия - Серия А 22:45 Фиорентина 0 Рома 0 П1 4.00 Х 3.50 П2 2.04
Англия - Чемпионшип 22:45 Шеффилд Уэнсде 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.10
03 марта 15:53
автор: Максим Скороходов

Представлена серия комиксов об игроках сборной России по футболу

До старта чемпионата Европы осталось 100 дней.

На мероприятии, посвященному 100 дням до старта чемпионата Европы по футболу представлена серия комиксов об игроках сборной России. Об этом сообщает ТАСС.

Первый выпуск будет посвящен о капитане национальной команды Артеме Дзюбе. Он расскажет о том, как футболисту было сложно найти спортивную секцию, о проблемах в школе и важной роли первого тренера.

Чемпионат Европы пройдет в 20 городах в период с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург в рамках турнира примет три матча группового этапа, включая две игры сборной России, а также матч 1/4 финала.

источник: ТАСС
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