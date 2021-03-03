Представлена серия комиксов об игроках сборной России по футболу

На мероприятии, посвященному 100 дням до старта чемпионата Европы по футболу представлена серия комиксов об игроках сборной России. Об этом сообщает ТАСС.

Первый выпуск будет посвящен о капитане национальной команды Артеме Дзюбе. Он расскажет о том, как футболисту было сложно найти спортивную секцию, о проблемах в школе и важной роли первого тренера.

Чемпионат Европы пройдет в 20 городах в период с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург в рамках турнира примет три матча группового этапа, включая две игры сборной России, а также матч 1/4 финала.