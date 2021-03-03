«Спартак» не смог обыграть «Ротор» в молодежном первенстве

В матче 16-го тура молодежного первенства России «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ротором» с результатом 1:1.
На 36-й минуте счет открыл полузащитник волгоградской команды Степан Батюнини. На 42-й хозяева отыгрались благодаря голу Михаила Пилипенко.
«Спартак» занимает третье место в группе А, набрав 33 очка.
«Ротор» находится на последней десятой строчке таблицы, имея лишь семь очков и одержав только одну победу (16 сентября прошлого года в матче против «Динамо» со счетом 3:0).
На 9 марта запланированы матчи «Спартак» – «Ахмат» и «Ротор» – «Ростов».