Джанлуиджи Буффон: Моя максимальная планка – играть до июня 2023 года

Джанлуиджи Буффон рассказал о том, когда собирается завершить карьеру футболиста.

«В моей голове есть знак «стоп», такая себе максимальная планка – это июнь 2023 года, – отметил чемпион мира 2006 года в интервью для The Guardian. – Это действительно мой максимум. Самый настоящий. Но на самом деле я могу закончить играть и через четыре месяца».

Нынешний контракт 43-летнего Буффона с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня. В нынешнем сезоне Джанлуиджи провел десять матчей с учетом всех турниров.