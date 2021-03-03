Шведские СМИ: Берг не будет продлевать контракт с «Краснодаром» и летом уйдет в «Гетерборг»

Шведское издание Sportbladet сообщила о том, что Маркус Берг согласовал условия перехода в «Гетеборг».

34-летний нападающий не будет продлевать соглашение с «Краснодаром», которое рассчитано до конца нынешнего сезона, и летом присоединится к «Гетеборгу» на правах свободного агента. Контракт будет рассчитан на 2,5 с половиной года.

Берг начинал в «Гетеборге» свою профессиональную карьеру, а августе 2007 перешел из шведского клуба в нидерландский «Гронинген» за 4 млн евро.

За «Краснодар» Маркус играет с июля 2019 года, забив 22 мяча и сделав восемь голевых передаач в 57 матчах.