Гончаренко – о противостоянии с «Арсеналом» в Кубке России: ЦСКА надо подойти к матчу во всеоружии

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьевки ¼ финала Кубка России.

«В прошлый раз четвертьфинал стал для нас преградой. Сделаем всё возможное, чтобы в этот раз пройти в следующую стадию и порадовать наших болельщиков.

В отличие от 1/8 финала, будем играть с командой премьер-лиги, к тому же на выезде. Что-то более конкретное можно будет сказать ближе к матчу. Но на виду то, что «Арсенал» может быть разным. Они обыграли «Зенит» на выезде в Кубке, но затем проиграли в чемпионате «Сочи». Нам надо подойти к матчу во всеоружии», – сказал специалист.

Напомним, матчи ¼ финала Кубка России пройдут 7 и 8 апреля. Более точное расписание станет известно позднее.