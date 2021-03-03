Тренер «Фиорнетины»: Кокорин должен приспособиться к серии А. Ему нужно время

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли обсудил с клубной пресс-службой выступление нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин должен приспособиться к серии А. Ему нужно время. Обсуждать его технические качества не буду. Все итак понятно. Главное – не торопить игрока. Тому же Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянского чемпионата», – заявил тренер «фиалок».

Добавим, что в данный момент 29-летний Кокорин провел в составе «Фиорентины» два матча и получил одну желтую карточку.