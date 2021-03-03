Источник: Жена Мамаева совершила попытку самоубийства

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, совершила попытку самоубийства.

Телеграм-канал Baza сообщил, что Мамаеву нашли в Москве без сознания.

На днях 33-летняя Алана выложила несколько сообщений в социальных сетях о том, что ее муж изменил ей во время сборов «Ростова» в Испании. Сегодня Мамаева написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного и после этого перестала выходить на связь.

Друзья Аланы вызвали спасателей. Дверь вскрыли, женщину нашли без сознания. Мамаеву госпитализировали в НИИ имени Склифасовского.