СМИ: Зинченко может покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет пригласить защитника «Аталанты» Робина Гозенса. Об этом сообщает Tuttomercato.
Согласно источнику, испанец уже сообщил руководству, что рассматривает игрока на место полузащитника Александра Зинченко.
Напомним, в качестве футболиста «горожан» Зинченко выиграл восемь трофеев, став двукратным чемпионом Англии.
Что касается Гозенса, то 26-летний игрок провел в текущем сезоне 30 матчей, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Его соглашение с итальянцами действует до 30 июня 2022 года.
источник: «Советский спорт»