Хабиб Нурмагомедов: Роналду переживает, что его сын не сможет превзойти его

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поведал о разговоре с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Все знают, что ты дружишь с Криштиану Роналду, все знают, что он – суперпрофи. Расскажи историю о нем, которую мало кто знает, но которая впечатлила даже тебя.

– Мы постоянно переписываемся, общаемся. При встрече дискуссия с ним была, как черпать мотивацию. Он мне говорил, что он хотел бы, чтобы его сын превзошел его, но он переживает, что он не сможет сделать этого. Почему? В его возрасте Криштиану просто мечтал о простых бутсах.

– Был голодный, если коротко?

– Да. А у его сына есть все – и из-за этого Криштиану боится, что не будет голода. На самом деле так и есть, голод движет человеком, нужна мотивация, нужно, чтобы было к чему стремиться. Когда у тебя есть все, сложно черпать мотивацию. Он привел мне этот пример – и я не то, чтобы был удивлен, вроде бы простые вещи. Но мне это понравилось, я понял, что такой человек никогда не будет довольствоваться одним, двумя, тремя титулами. Я думаю, что он еще два-три сезона будет бомбить, – приводит слова Нурмагомедова Sport24.ru со ссылкой на YouTube-канал Евгения Савина.