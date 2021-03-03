Лаутаро или Шкриньяр могут перейти в «МЮ» в качестве компенсации за Лукаку

По сообщениям Corriere dello Sport на данный момент итальянцы выплатили англичанам лишь 24 миллиона евро из положенных 74-х. К тому же, «Интер» просрочил последний платеж в размере 5 миллионов евро.

Между сторонами существует соглашение, согласно которому в сложившейся ситуации миланцы обязаны выплатить всю оставшуюся сумму сразу, либо погасить ее, отдав в английский клуб кого-то из своих футболистов, и главными кандидатами являются нападающий Лаутаро Мартинес и защитник Милан Шкриньяр.

Напомним, бельгийский форвард Ромело Лукаку перешел из «МЮ» в «Интер» летом 2019 года.