Романцев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку после операции на сердце

Официальный инстаграм «Спартака» опубликовал обращение Олега Романцева к болельщикам красно-белых после операции на сердце.

«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания, – сказал 67-летний Романцев. – Чувствую себя хорошо. Огромное спасибо болельщикам «Спартака», чувствую их поддержку и переживания. Самое главное – не болейте!»

Под руководством Романцева «Спартак» выиграл чемпионат СССР 1989 года, а также восемь раз стал чемпионом России с 1992 по 2001 годы.