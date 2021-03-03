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03 марта 22:04
автор: Артур Гичунцев

Миранчук не вошел в состав «Аталанты» на домашний матч с «Кротоне»

Встреча начнется в 22.45 мск.

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Кротоне» на матч 25-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Ромеро, Джимсити, Мэле, Фройлер, Пессина, Госенс, Малиновский, Иличич, Муриэл.

«Кротоне»: Кордац, Големич, Луперто, Магальян, Реца, Перейра, Джанеллато, Энрике, Мессьяс, Ривьер, Нванкво.

Добавим, что в текущем сезоне серии А 25-летний Миранчук отыграл 15 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

источник: «Советский спорт»
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