Миранчук не вошел в состав «Аталанты» на домашний матч с «Кротоне»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Кротоне» на матч 25-го тура чемпионата Италии.
Отметим, что российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Ромеро, Джимсити, Мэле, Фройлер, Пессина, Госенс, Малиновский, Иличич, Муриэл.
«Кротоне»: Кордац, Големич, Луперто, Магальян, Реца, Перейра, Джанеллато, Энрике, Мессьяс, Ривьер, Нванкво.
Добавим, что в текущем сезоне серии А 25-летний Миранчук отыграл 15 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.