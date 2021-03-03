«Лион» обыграл «Ренн», «Сент-Этьен» уступил «Лансу»

В матче «Лиона» и «Ренна» все решил единственный мяч, забитый на 74-й минуте Уссемом Ауаром. После этой победы лионцы вышли на второе место в турнирной таблице, подвинув «ПСЖ», однако парижане свой матч в туре еще не играли.

«Ланс» в гостевом поединке против «Сент-Этьена» в середине первого тайма забил два мяча - отличились Флориан Сотока, реализовавший пенальти на 20-й минуте, и Арно Мюинга на 25-й. За пять минут до перерыва Ароль Мукуди один мяч отыграл.

Во втором тайме команды обменялись голами на последних минутах. Вначале Давид Кошта увеличил преимущество гостей, но почти сразу Денис Буанга с пенальти вернул хозяев в игру.

«Ланс» вышел на пятое место, «Сент-Этьен» остался 16-м.