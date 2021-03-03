«Лестер» сыграл вничью с «Бернли» в матче АПЛ

Матч 27-го тура чемпионата Англии «Бернли» – «Лестер» завершился вничью – 1:1.

В составе хозяев отличился Матей Выдра, забивший на четвертой минуте. Гости восстановили равновесие благодаря точному удару Килечи Ихеаначо на 34-й минуте.

Таким образом, «лисы» сравнялась с «Манчестер Юнайтед» по количеству набранных очков (50), но остались на третьем месте, уступая «красным дьяволам» по дополнительным показателям. Что касается «Бернли», то «выдры» расположились на 15-й строчке, набрав 29 очков.

Добавим, что 6 марта «лисы» сыграют в гостях с «Брайтоном», а «Бернли» в тот же день примет лондонский «Арсенал».