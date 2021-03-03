РФС разработал правила поведения для судей

Напомним, после игры южан с москвичами и перед матчем «волков» с екатеринбуржцами представители судейских бригад, обслуживавших указанные игры, были замечены распивающими спиртные напитки в общественных местах в компании представителей клубов.

Однако теперь такие случаи невозможны согласно новым правилам:

1. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны избегать общения с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения обязанностей судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора, ВАР, АВАР.

2. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола.

3. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны не допускать присутствия в судейской комнате представителей футбольного клуба, а также иных лиц, за исключением судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора судьи, ВАР, АВАР, делегата или комиссара.