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03 марта 23:15
автор: Александр Шульгин

РФС разработал правила поведения для судей

На фоне двух скандальных эпизодов после матчей 18-го тура «Сочи» со «Спартаком» и перед встречей 19-го тура «Тамбова» и «Урала» судейский комитет РФС регламентировал общение судейской бригады с представителями клубов.

Напомним, после игры южан с москвичами и перед матчем «волков» с екатеринбуржцами представители судейских бригад, обслуживавших указанные игры, были замечены распивающими спиртные напитки в общественных местах в компании представителей клубов.

Однако теперь такие случаи невозможны согласно новым правилам:

1. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны избегать общения с представителями футбольных клубов, которое выходит за рамки выполнения обязанностей судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора, ВАР, АВАР.

2. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны беречь свою репутацию, соблюдать высокие стандарты поведения в сфере морали и этики, не подрывать доверия участников соревнований и любителей футбола.

3. Судьи, ассистенты судьи, резервные судьи, инспекторы, ВАР, АВАР должны не допускать присутствия в судейской комнате представителей футбольного клуба, а также иных лиц, за исключением судьи, ассистента судьи, резервного судьи, инспектора судьи, ВАР, АВАР, делегата или комиссара.

4. Судьям, ассистентам судей, резервным судьям, инспекторам, ВАР, АВАР запрещается совместное времяпровождение с представителями футбольных клубов в дни перед матчем и после матча, в день матча, в любом публичном месте.

Исключением являются случаи, которые прямо предусмотрены регламентами соревнований или организационно-распорядительными документами РФС.

5. Судьям, ассистентам судей, резервным судьям, инспекторам, ВАР, АВАР запрещается распитие алкогольных напитков в публичных местах, включая бары и рестораны, в дни перед матчем и после матча, в день матча.

источник: «Спорт-Экспресс»
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