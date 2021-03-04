Артем Ребров: Джика сразу сказал: «Бака, ну все. Квинси едет, отдавай десятку»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о реакции в команде на первые слухи о возможном переходе нидерландского форварда Квинси Промеса.

Отметим, что футболист уже выступал за красно-белых и защищал цвета команды под номером 10. Он сейчас принадлежит российскому хавбеку Зелимхану Бакаеву.

«Конечно, как только про Квинси заговорили всерьёз, в команде сразу пошли шутки про номер Бакаева. Джика сразу сказал: «Бака, ну всё. Квина едет, отдавай десятку». Мемы присылали в командный чат. Для футбольной команды такие шутки – обычное дело. Поэтому Бака просто посмеялся, да и в целом позитивно реагировал.

Как ещё ему реагировать? Конкуренция – это всегда хорошо. Помню, когда в чемпионский сезон пришёл Селихов, мне это помогло еще сильнее сконцентрироваться, ещё мощнее тренироваться», – цитирует Реброва Sports.ru.