«Аталанта» разгромила «Кротоне», Миранчук забил восьмой гол в сезоне

Матч 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Кротоне» завершился крупной победой хозяев – 5:1.

В их составе отличились Луис Муриэль, Робин Госенс, Хосе Паломино, Йосип Иличич и российский полузащитник Алексей Миранчук, для которого этот гол стал восьмым в сезоне, учитывая все турниры. У проигравших в первом тайме отметился Симеон Нванкво.

Таким образом, бергамаски вышли на четвертое место, набрав 49 очков. У действующего чемпиона страны – «Ювентуса» – столько же, однако, команда Андреа Пирло находится выше по дополнительным показателям.

Что касается «Кротоне», то подопечные Серсе Косми занимают последнюю, 20-ю строчку в таблице. В их активе 12 очков.

Добавим, что 8 марта «Аталанта» сыграет на выезде с миланским «Интером», а «Кротоне» днем ранее примет «Торино».