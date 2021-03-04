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«Аталанта» разгромила «Кротоне», Миранчук забил восьмой гол в сезоне
04 марта 00:40
автор: Артур Гичунцев

«Аталанта» разгромила «Кротоне», Миранчук забил восьмой гол в сезоне

Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри».

Матч 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Кротоне» завершился крупной победой хозяев – 5:1.

В их составе отличились Луис Муриэль, Робин Госенс, Хосе Паломино, Йосип Иличич и российский полузащитник Алексей Миранчук, для которого этот гол стал восьмым в сезоне, учитывая все турниры. У проигравших в первом тайме отметился Симеон Нванкво.

Таким образом, бергамаски вышли на четвертое место, набрав 49 очков. У действующего чемпиона страны – «Ювентуса» – столько же, однако, команда Андреа Пирло находится выше по дополнительным показателям.

Что касается «Кротоне», то подопечные Серсе Косми занимают последнюю, 20-ю строчку в таблице. В их активе 12 очков.

Добавим, что 8 марта «Аталанта» сыграет на выезде с миланским «Интером», а «Кротоне» днем ранее примет «Торино».

Серия А. 25-й тур

«Аталанта» – «Кротоне» – 5:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 12 Гозенс, 1:1 – 23 Нванкво, 2:1 – 48 Паломино, 3:1 – 50 Муриэль, 4:1 – 58 Иличич, 5:1 – 84 Миранчук.

«Аталанта»: Спортьелло, Гозенс (Гизланди, 86), Паломино, Гимшити, Мэле, Иличич, Пессина, Малиновский (Миранчук, 63), Фройлер (Пашалич, 63), Ромеро (Кальдара, 69), Муриэль (Сапата, 69).

«Кротоне»: Кордац, Педру Перейра, Луперто, Големич, Реца (Рисполи, 46), Эдуардо Энрике (Марроне, 79), Дзанеллато, Жуниор Мессиас, Магальян (Куомо, 51), Ривьер (Петриччоне, 60), Нванкво.

Предупреждения: Магальян (7), Ривьер (25).

источник: «Советский спорт»
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