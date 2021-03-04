«Фиорентина» с Кокориным проиграла «Роме»

Матч 25-го тура серии А «Фиорентина» – «Рома» завершился в пользу гостей – 2:1.

В их составе отличились Леонардо Спинаццола и Амаду Диавара. Гол «фиалок» на счету все того же Спинаццолы, который отправил мяч в свои ворота.

Нападающий «Фиорнетины» Александр Кокорин вышел на 52-й минуте и завершил противостояние без набранных очков.

Таким образом, его команда потерпела второе поражение кряду и занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. У римлян – 47 очков и пятая строчка.

В следующем матче «Фиорентина» примет «Парму», а «волки» сыграют дома с «Дженоа». Обе встречи пройдут 7 марта.