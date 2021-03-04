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«Фиорентина» с Кокориным проиграла «Роме»
04 марта 00:55
автор: Артур Гичунцев

«Фиорентина» с Кокориным проиграла «Роме»

Российский форвард начал встречу в запасе.

Матч 25-го тура серии А «Фиорентина» – «Рома» завершился в пользу гостей – 2:1.

В их составе отличились Леонардо Спинаццола и Амаду Диавара. Гол «фиалок» на счету все того же Спинаццолы, который отправил мяч в свои ворота.

Нападающий «Фиорнетины» Александр Кокорин вышел на 52-й минуте и завершил противостояние без набранных очков.

Таким образом, его команда потерпела второе поражение кряду и занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. У римлян – 47 очков и пятая строчка.

В следующем матче «Фиорентина» примет «Парму», а «волки» сыграют дома с «Дженоа». Обе встречи пройдут 7 марта.

Серия А. 25-й тур

«Фиорентина» – «Рома» – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – 48 Спинаццола, 1:1 – 60, автогол Спинаццола, 1:2 – 88 Диавара.

«Фиорентина»: Дронговски, Венути, Миленкович, Мартинес, Игор Жулио (Бираги, 42), Амрабат, Кастровилли (Кокорин, 52), Рибери (Валеро, 79), Пульгар (Касерес, 79), Пеццелья, Влахович.

«Рома»: Лопес, Спинаццола, Кумбула (Смоллинг, 81), Манчини, Бруно Перес (Карсдорп, 81), Диавара, Кристанте, Пеллегрини, Верету (Педро, 61), Мхитарян (Эль-Шаарави, 67), Майораль.

Предупреждения: Манчини (40), Рибери (71), Кумбула (74).

источник: «Советский спорт»
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