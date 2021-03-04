«Аякс» разгромил «Херенвен» и вышел в финал Кубка Нидерландов

В составе амстердамцев отличились Дави Классен, Душан Тадич (с пенальти) и Давид Нерес.
Таким образом, команда Эрика Тен Хага сыграет в финале Кубка против «Витесса».
Кубок Нидерландов
Полуфинал
«Херенвен» – «Аякс» (Амстердам) – 0:3 (0:1)
В составе амстердамцев отличились Дави Классен, Душан Тадич (с пенальти) и Давид Нерес.
Таким образом, команда Эрика Тен Хага сыграет в финале Кубка против «Витесса».
Кубок Нидерландов
Полуфинал
«Херенвен» – «Аякс» (Амстердам) – 0:3 (0:1)
Голы: Классен, 19; Тадич, 63 (с пенальти); Нерес, 78