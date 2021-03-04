«Монако» с Головиным потерпел гостевое поражение от «Страсбура»

Матч 28-го тура чемпионата Франции «Страсбур» – «Монако» завершился в пользу хозяев – 1:0.

Единственный гол был забит на 91-й минуте, а его автором стал Фредерик Гильберт.

Российский полузащитник красно-белых Александр Головин вышел в стартовом составе и ушел с поля на 73-й минуте, не отметившись голевыми действиями.

Таким образом, «Монако» прервал беспроигрышную серию из 12 матчей и занимает четвертое место в лиге 1, набрав 55 очков. На счету «Страсбура» – 33 очка и 14-я позиция.

14 марта подопечные Нико Ковача примут «Лилль», а команда Тьерри Лаури в тот же день сыграет на выезде с «Ренном».