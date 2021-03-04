«Монако» с Головиным потерпел гостевое поражение от «Страсбура»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 6' Торонто Рэптор 17 Детройт Пистон 15
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 7' Кливленд Кавал 22 Индиана Пэйсер 15
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 9' Филадельфия Си 17 Юта Джаз 23
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Бостон Брюинз 0 Вашингтон Кэпи 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Хьюстон Рокетс 0 Бруклин Нетс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимб 0 Шарлотт Хорнет 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пел 0 Чикаго Буллз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Орландо Мэджик 0 Атланта Хоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Эдмонтон Ойлер 0 Торонто Мэйпл 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверик 0 Оклахома-Сити 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Анахайм Дакс 0 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл 0 Голден Стэйт У 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Вегас Голден Н 0 Миннесота Уайл 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кин 0 Лос-Анджелес Л 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес К 0 Аризона Койотс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Колорадо Эвела 0
Турция - Суперлига 16:00 Аланьяспор 0 Гёзтепе 0
Турция - Суперлига 16:00 Касымпаша 0 Трабзонспор 0
КХЛ - плей-офф 17:00 Металлург Мг 0 Барыс 0
Турция - Суперлига 19:00 Фенербахче 0 Антальяспор 0
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 Автомобилист 0
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 Динамо Мн 0
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 Северсталь 0
Англия - Премьер-лига 21:00 Фулхэм 0 Тоттенхэм Хотс 0
Англия - Премьер-лига 21:00 Вест Бромвич А 0 Эвертон 0
Германия - Бундеслига 21:00 Фрапорт Скайла 0 Раста Фехта 0
Италия - Серия А 22:45 Парма 0 Интер М 0
Кубок Испании 23:00 Леванте 0 Атлетик Б 0
Англия - Премьер-лига 23:15 Ливерпуль 0 Челси 0
«Монако» с Головиным потерпел гостевое поражение от «Страсбура»
04 марта 01:10
автор: Артур Гичунцев

«Монако» с Головиным потерпел гостевое поражение от «Страсбура»

Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено».

Матч 28-го тура чемпионата Франции «Страсбур» – «Монако» завершился в пользу хозяев – 1:0.

Единственный гол был забит на 91-й минуте, а его автором стал Фредерик Гильберт.

Российский полузащитник красно-белых Александр Головин вышел в стартовом составе и ушел с поля на 73-й минуте, не отметившись голевыми действиями.

Таким образом, «Монако» прервал беспроигрышную серию из 12 матчей и занимает четвертое место в лиге 1, набрав 55 очков. На счету «Страсбура» – 33 очка и 14-я позиция.

14 марта подопечные Нико Ковача примут «Лилль», а команда Тьерри Лаури в тот же день сыграет на выезде с «Ренном».

Лига 1. 28-й тур

«Страсбур» – «Монако» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90 Гильбер.

«Страсбур»: Кавасима, Коне, Гильбер, Каси, Кароль, Томассон, Лиэнар, Митрович, Джику (Белльгард, 78), Ажорк, Диалло (Сиби, 90).

«Монако»: Лекомт, Кайо Энрике (Балло-Туре, 85), Бадиашиле, Сидибе, Агиляр (Диоп, 60), Фофана (Йоветич, 60), Тчуамени, Головин (Диатта, 73), Марипан, Бен-Йеддер, Фолланд (Фабрегас, 60).

Предупреждения: Лиэнар (19), Ажорк (27), Томассон (53).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ100 дней осталось до грандиозного футбольного праздника — Евро-2020Гол и пас Бучневича помогли "Рейнджерс" победить "Баффало"«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словомКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
«У Косторной было много негатива к Тутберидзе». Леонова – о возможном громком камбэке
Известная фигуристка Алена Леонова прокомментировала «Плеймейкеру» информацию о возможном возвращении Алены Косторной от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.
ЦСКА считают фаворитом Кубка. Но армейцы могут срезаться уже на Туле в четвертьфинале
3 марта состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка России (матчи пройдут 7 и 8 апреля). "Плеймейкер" предлагает предварительный расклад в парах, пока букмекеры еще не выставили свои коэффициенты.
История любимца болельщиков «Спартака» от первого лица — в проекте «Легенды спорта»
Один из самых неординарных полузащитников в истории нашего футбола Юрий Гаврилов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Филипп Бланшар: В присутствии Попова постеснялся ответить Бубке, что был пловцом
В 2021 и 2022 годах нас ждут сразу две Олимпиады - летняя в Токио и зимняя в Пекине. А тем временем почти готов к запуску проект Игр будущего - Futurous Games, инициатор которых Филипп Бланшар дал эксклюзивное интервью "Плеймейкеру".
Панарин не нужен, когда есть Бучневич (видео)
Гол и передача Павла Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Баффало» (3:2) в отсутствие Артемия Панарина, который остается вне игры из-за "обвинений в избиении девушки".
Это с ней Мамаева «застукала» жена. Ставка на красоту #17
Ирена Гарсия Морено стала героиней нашей рубрики совершенно неожиданно - до 2 марта 2021 года эту испанку никто не знал, пока сенсационное признание не сделала Алана Мамаева.
Талалаев — о порнофутболе, Боня — о размерах Быстрова, а Губер хейтит финнов. На грани фола #7
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск седьмой.
Андрей Червиченко: В упор не вижу фотошопа на кадре с рукой Мозеса. Это очередная теория заговора
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал "Плеймейкеру" скандал вокруг якобы смонтированной фотографии касания мяча руки Виктора Мозеса, которую РФС использовал при рассмотрении эпизода с пенальти в кубковом матче красно-белых с "Динамо".
Мария Орзул ответила на «футбольный сексизм» Андрея Кобелева
Популярная телеведущая Мария Орзул в своей колонке на "Плеймейкере" вступилась за всех женщин, которым бывший капитан и тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев отказал в праве обсуждать футбол.
Замминистра спорта РФ: Лучший гимн для сборной России записали Слепаков и Шнур
Заместитель министра спорта Андрей Сельский в эксклюзивном интервью "Плеймейкеру" рассказал о лучших отраслевых стартапах 2020 года и том, как совмещает музыку с работой чиновником.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Откровенный разговор с главой российского Оргкомитета «Евро-2020» Алексеем Сорокиным

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика