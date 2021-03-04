«Барселона» разгромила «Севилью» и пробилась в финал Кубка Испании

«Барселона» победила «Севилью» в ответном матче ½ финала Кубка Испании – 3:0.
Счет на 12-й минуте открыл Усман Дембеле. В концовке второго тайма Жерар Пике отправил еще один мяч в ворота гостей и перевел игру в дополнительное время.
Победу каталонцам принес бельгийский форвард Мартин Брейтуэйт. Он отличился на 95-й минуте.
К слову, в концовке второго тайма с поля был удален хавбек «Севильи» Фернандо, а в дополнительное время поле покинул его одноклубник – форвард Люк де Йонг.
Напомним, первая встреча завершилась в пользу красно-белых – 2:0. Таким образом, «Барселона» вышла в финал, одолев соперника по сумме двух матчей.
Кубок Испании. ½ финала
Ответный матч
«Барселона» – «Севилья» – 3:0 (2:0, дополнительное время – 1:0)
Голы: 1:0 – 12 Дембеле, 2:0 – 90 Пике, 3:0 – 95 Брэйтуэйт.
«Барселона»: тер Стеген, Альба, Мингеса (Фирпо, 78), Лангле, Дест (Гризманн, 63), Педри (Брэйтуэйт, 89), де Йонг, Дембеле (Тринкау, 89), Бускетс (Мориба, 78), Пике, Месси.
«Севилья»: Вацлик, Акунья (Рекик, 54), Кунде, Диего Карлос, Оливер Торрес (Окампос, 62), Алеиш Видаль (Навас, 54), Фернандо, Жордан (Мунир, 105), Сусо (Гомес, 79), де Йонг (Ракитич, 54), Эн-Несири.
Предупреждения: Фернандо (37), Мингеса (67), Месси (73), Жордан (100), Кунде (101), Эн-Несири (103).
Удаления: Фернандо (90), де Йонг (103).
Первый матч: 0:2.