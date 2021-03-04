«Барселона» разгромила «Севилью» и пробилась в финал Кубка Испании

«Барселона» победила «Севилью» в ответном матче ½ финала Кубка Испании – 3:0.

Счет на 12-й минуте открыл Усман Дембеле. В концовке второго тайма Жерар Пике отправил еще один мяч в ворота гостей и перевел игру в дополнительное время.

Победу каталонцам принес бельгийский форвард Мартин Брейтуэйт. Он отличился на 95-й минуте.

К слову, в концовке второго тайма с поля был удален хавбек «Севильи» Фернандо, а в дополнительное время поле покинул его одноклубник – форвард Люк де Йонг.

Напомним, первая встреча завершилась в пользу красно-белых – 2:0. Таким образом, «Барселона» вышла в финал, одолев соперника по сумме двух матчей.