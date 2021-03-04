МВД: Алана Мамаева была доставлена в больницу с отравлением

По сообщению «МК-Спорт» супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана все же пыталась завершить свою жизнь самоубийством. Об этом изданию рассказали источники в правоохранительных органах.

«Накануне нам поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева была доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка», - цитирует «МК-Спорт» свои источники из МВД.

Напомним, что в среду СМИ сообщили, что Мамаева после обнаружения измены со стороны мужа пыталась покончить с собой, выпив большую дозу лекарственных средств. Позже сама Алана опровергла эту информацию.