Клопп не хочет отпускать игроков «Ливерпуля» в расположение сборных из-за пандемии

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб не отпустит своих игроков в свои национальные команды, если тем по возвращению надо будет проходить карантин.

В Великобритании введены ограничения, согласно которым все, прибывшее в страну из Бразилии, Колумбии и Португалии, обязаны находиться на карантине в течение десяти дней.

За «Ливерпуль» выступают португалец Диего Жота и три бразильца: Алиссон Беккер, Фобиньо и Роберто Фирмино.

«Я думаю, что ФИФА отчасти дала понять, что на этот раз мы не обязаны отпускать игроков, и я думаю, все клубы согласны, что мы не можем отпускать футболистов, а потом разбираться с ситуацией десятидневного карантина в отеле. Это просто невозможно», - приводит слова Клоппа английская газета «The Guardian».

На данный момент «Ливерпуль», наврав 43 очка, находится на шестом месте в английской Премьер-лиге.