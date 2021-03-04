Мешков рассудит «Спартак» и «Краснодар», Карасев - «Рубин» и «Зенит»

Стратегия ставок против серий: на каких командах России и Европы проще заработать

В ставках на футбол игроки нередко следуют "принципу догона", отталкиваясь от того, что любая серия (побед, ничьих, поражений) рано или позно закончится. "Плеймейкер" проанализировал Топ-5 чемпионатов и РПЛ, чтобы понять: для каких команд выгоднее всего применять подобную стратегию.