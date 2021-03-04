Мешков рассудит «Спартак» и «Краснодар», Карасев - «Рубин» и «Зенит»

Российская премьер лига (РПЛ) опубликовала судейские назначения на матчи 21-го тура РПЛ.
Встречу между «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым, а матч между «Рубином» и «Зенитом» будет судить Сергей Карасев.
Официальные лица матчей 21-го тура Тинькофф РПЛ.
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Гаряфий Жафяров; делегат РПЛ – Алексей Поляков.
«Ротор» – «Химки»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Лапочкин; делегат РПЛ – Дмитрий Башкеев.
«Ростов» – «Сочи»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мартынов; делегат РПЛ – Сергей Нечай.
«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов; делегат РПЛ – Виктор Пышкин.
«Динамо» – «Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Алексей Тюмин; делегат РПЛ – Иван Суворов.
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Виталий Мефшков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Николай Левников; делегат РПЛ – Дмитрий Солдаткин.
«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гвардис; делегат РПЛ – Борис Ларин.
«Рубин» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Игорь Панин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Вячеслав Харламов; делегат РПЛ – Радик Ахмадуллин.