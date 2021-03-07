«Момент истины для «Спартака». Мостовой дал прогноз на матч с «Краснодаром»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий перед матчем «Спартака» и «Краснодара» в Winline Derby 21-го тура РПЛ.

«В этой игре на поле выйдут коллективы, которые забуксовали на старте, но этот матч станет моментом истины для «Спартака». У гостей есть потери в составе и неважное моральное состояние после серии неудач.

Лично я отдам предпочтение столичной команде, которая имеет серьезный потенциал и способна побороть даже такого непростого противника», – цитирует Мостового портал «Всепроспорт».

Напомним, матч «Спартак» – «Краснодар» состоится 7 марта и пройдет в Москве, а стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.