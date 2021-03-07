Бубнов – перед матчем со «Спартаком»: У Краснодара» много потерь, настоящая беда на флангах защиты

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на Winline Derby «Спартак» – «Краснодар» в 21-м туре РПЛ.

«У «Краснодара» снова много потерь, настоящая беда на флангах защиты. В обороне вновь произойдут вынужденные перестановки. У «Спартака» гораздо меньше проблем с составом. Обе команды плохо возобновили сезон и нуждаются в победе. Но в данный момент больше аргументов в пользу «Спартака», который вдобавок может рассчитывать на поддержку трибун», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Спартак» – «Краснодар» состоится 7 марта и пройдет в Москве, а стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.