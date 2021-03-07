Сергей Песьяков: В игре с «Сочи» нам повезло

Голкипер хозяев Сергей Песьяков прокомментировал исход вчерашнего матча в очередном туре РПЛ.

Не самая благоприятная погода для игры в футбол была, но в целом, пока снег не растаял, моменты были. Первый тайм прошел достаточно равно, с обилием голевых моментов. В эпизоде с ударом Терехова, который попал в лежащего на линии ворот Миладиновича, нам повезло, конечно. Отскочили, можно сказать. Но везет тому, кому везет, как говорится.Любая домашняя ничья неприятна, тем более, мы по игре чуть посильнее смотрелись, — приводит слова 32-летнего голкипера Sport24.

Напомним, что Песьяков выступает за команду Валерия Карпина с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей за «Ростов», в восьми из которых оставлял свои ворота в неприкосновенности.