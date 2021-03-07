Федотов — о состоянии футбольных полей в марте: Травы нигде нет

Главный тренер сочинской команды Владимир Федотов прокомментировал состояние футбольных полей в России в начале весны.

— Что касается мартовских матчей, то мы вспоминаем старые кадры, и по прошествии 50 лет мало что изменилось: травы нигде нет, суровые погодные условия остались. Видим, что даже в Ростове, где, казалось бы, погода более-менее благоприятствует росту травы, ее нет, потому что были сильные морозы в этом году. Мы смотрим Москву — там тоже травы нет. Сейчас лучшее поле в Сочи, приезжайте в Сочи, — передает слова 54-летнего специалиста Sport24.

Стоит отметить, что после 21-й встречи в чемпионате России «Сочи» занимают третье место в таблице, набрав 37 очков. Следующий матч команда Федотова проведет в Москве с «Локомотивом».