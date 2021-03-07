Сослан Джанаев: За «Ростов» я выкладывался на 110 процентов, а в меня кидали снежки

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, что в прошедшем матче с «Ростовом» в него с трибун летели снежные комки.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

— Некоторые люди кидали снежки в меня, было такое. Не знаю, почему, ничего плохого я не делал, всегда пытался отдаваться здесь на 110 процентов. Еще раз говорю, в большинстве своем я знаю ростовских болельщиков, это люди с душой, которые переживают за свою команду. Я их очень сильно люблю и был рад их всех сегодня видеть, — цитирует слова голкипера Sport24

Добавим, что в текущем сезоне вратарь провел 20 игр, в восьми из которых отстоял на ноль.