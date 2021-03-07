В манчестерском дерби «Юнайтед» оказался сильнее «Сити»

В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал дома «Манчестер Юнайтед», победу одержали гости со счетом 0:2 (0:1).
Уже на первой минуте «Юнайтед» заработал пенальти, Антони Марсьяля сбил Габриэл Жезус. Бруно Фернандеш уверенно реализовал 11-метровый.
Удвоил счет Люк Шоу - английский защитник «манкунианцев» набрал скорость на фланге, освободился от Зинченко, отдал передачу на Рэшфорда, получил обратный пас и ударом с левой ноги отправил мяч в сетку.
Подопечные Гвардиолы остались лидерами чемпионата Англии - 65 очков.
«Юнайтед» вернул себе вторую позицию - 54 набранных балла.