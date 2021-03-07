Эдуард Мор: В «Спартаке» недовольны игрой Хендрикса в атаке

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор рассказал, что тренерский штаб красно-белых недоволен игрой полузащитника Йоррита Хендрикса.

«Я разговаривал на тему Хендрикса. Мне сказали, что недовольны его игрой в атаке. Ожидали от него большего. Да, его брали опорным полузащитником, но от него ждали разнообразия в атаке, больше передач вперед, больше обострения. Так считают люди, которые работают в «Спартаке»», - сказал Мор в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что хавбек пополнил московский клуб в зимнее трансферное окно, перейдя из голландского ПСВ.

«Спартак» поднялся на третью строчку, набрав 38 очков.

«Краснодар» - на восьмой строчке - 31 балл.