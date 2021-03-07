Арсен Захарян: Благодарен тренерскому штабу за доверие

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями после победы над «Тамбовом» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Благодарен тренерскому штабу за доверие, постараюсь оправдать его своей игрой. Надеюсь, что буду и дальше продолжать двигаться дальше.

Моя любимая позиция? Да не так важно, куда тренер поставит — там и буду действовать. Пока неплохо получается проявлять свои лучшие качества, — сказал Захарян в эфире «Матч Премьер».

Хавбек провел в нынешнем сезоне за «Динамо» четыре матча, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

Московский клуб набрал 36 очков и поднялся на четвертое место РПЛ, «Тамбов» остался на последнем месте с 13 набранными баллами.