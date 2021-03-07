Сульшер - о матче с «Манчестер Сити»: Я доволен нашей игрой, мы хотим двигаться вверх по таблице

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал матч с «Манчестер Сити» (2:0) в рамках 27-го тура чемпионата Англии.

«Я доволен нашей игрой в этом матче. Забитый гол позволил нам почувствовать уверенность. Мы контролировали ситуацию после открытия счета, но к концу тайма стали играть на удержание результата. Второй мяч был невероятен. Шоу показал, каким игроком он является.

«Манчестер Сити» слишком далеко оторвался, но будем бороться до конца, чтобы закончить сезон лучше предыдущего», - приводит слова Сульшера пресс-служба «МЮ».

Подопечные норвежского специалиста прервали 21-матчевую победную серию «Сити».

«Горожане» остались лидерами чемпионата Англии - 65 очков.