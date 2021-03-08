«Питтсбург» дома победил «Рейнджерс», Малкин стал автором заброшенной шайбы и голевого паса

«Питтсбург Пингвинз» дома разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей голы забили Джон Марино (17-я минута), Каспери Капанен (17), Сидни Кросби (18), Евгений Малкин (54) и Зак Астон-Риз (57). Также на счету российского форварда голевой пас в моменте со второй заброшенной шайбой «Пингвинз»

У гостей результативный бросок на счету Мики Зибанежада (2) после ассиста нападающего Павла Бучневича, проведшего на поле 18 минут 26 секунд. Голкипер Александр Георгиев был заменен на 18-й минуте после того, как пропустил три шайбы за 61 секунду.

«Питтсбург» набрал 29 очков и расположился на четвертой строчке турнирной таблицы Восточного дивизиона. Команда из Нью-Йорка с 23 очками идет на шестом месте.

10 марта коллективы проведут между собой еще одну встречу.