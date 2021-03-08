Егор Титов: Еще на зимних сборах было видно, что от «Локомотива» стоит ждать хороших результатов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Локомотивом».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 8 марта, в 14:00 мск.

– «Локомотив» очень неплохо начал весеннюю часть сезона. Победа над ЦСКА в дерби была по делу. Думаю, план Николича сработал гораздо лучше, чем у Гончаренко. Команда в хорошем тонусе, еще на сборах было видно, что от «Локомотива» стоит ждать хороших результатов.

«Арсенал» начал с отличного результата в Кубке России, но дальше было крупное поражение в Сочи. Сейчас первый домашний матч. Очки очень нужны – надо выбираться из подвала. Настрой будет, но вопрос в том, хватит ли им мастерства, – цитирует Титова «РБ-Спорт».

На данный момент железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. От зоны еврокубков столичный клуб отстает на шесть очков. Что касается «Арсенала», то подопечные Дмитрия Парфенова идут на предпоследней, 15-й строчке с 14 очками.