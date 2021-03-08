«Рубин» обыграл «Зенит», Дзюба не забил пенальти

На 41-й минуте счет открыл Джордже Деспотович, реализовавший пенальти, назначенный за игру рукой Далера Кузяева.

Отметим, что главный арбитр встречи Сергей Карасев сначала оставил данный эпизод без внимания, однако после подсказки ВАР указал на «точку».

Гости отыгрались на 75-й минуте: Сердар Азмун головой замкнул подачу со штрафного удара Ярослава Ракицкого.

На второй добавленной минуте Денис Макаров после передачи Деспотовича и с помощью индивидуального мастерства забил второй мяч.

На девятой (!) добавленной минуте Карасев также после просмотра видеоповтора поставил пенальти уже в ворота «Рубина», однако Дзюба не смог переиграть Дюпина.