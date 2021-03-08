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08 марта 18:36
автор: Александр Шульгин

«Рубин» обыграл «Зенит», Дзюба не забил пенальти

Казанский «Рубин» на своем поле в компенсированное время переиграл лидера чемпионата - 2:1

На 41-й минуте счет открыл Джордже Деспотович, реализовавший пенальти, назначенный за игру рукой Далера Кузяева.

Отметим, что главный арбитр встречи Сергей Карасев сначала оставил данный эпизод без внимания, однако после подсказки ВАР указал на «точку».

Гости отыгрались на 75-й минуте: Сердар Азмун головой замкнул подачу со штрафного удара Ярослава Ракицкого.

На второй добавленной минуте Денис Макаров после передачи Деспотовича и с помощью индивидуального мастерства забил второй мяч.

На девятой (!) добавленной минуте Карасев также после просмотра видеоповтора поставил пенальти уже в ворота «Рубина», однако Дзюба не смог переиграть Дюпина.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, казанцы догнали «Локомотив» и «Ростов».

Чемпионат России (РПЛ)

21-й тур

«Рубин» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0)

Гол: Деспотович, 41 (с пенальти), Макаров, 90 - Азмун, 75

«Рубин»: Дюпин; Зотов, Старфельт, Уремович, Йевтич, Бакаев С. (Зуев, 73), Мусаев (Костюков, 18), Макаров, Самошников, Кварацхелия, Деспотович.

«Зенит»: Лунев; Ловрен, Ракицкий (Круговой, 82), Караваев (Сутормин, 82), Дуглас Сантос, Оздоев (Мостовой, 87), Кузяев (Ерохин, 87), Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Незабитый пенальти: Дзюба, 90+9 (вратарь)

Предупреждения: Зуев, 83 - Ловрен, 77

источник: «Советский спорт»
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