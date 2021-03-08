Смолов посвятил свой гол маме

31-летний игрок московского «Локомотива» поделился впечатлениями от игры, в которой его клуб на выезде одержал победу над тульской командой со счетом 3:0.

У меня была самая продолжительная травма в моей карьере, ровно четыре месяца. Рад, что команда взяла три очка, в Туле играть непросто, последние годы мы здесь уступали постоянно, поэтому был принципиальный матч, даже несмотря на качество поля — победили заслуженно. Свой гол я посвящаю маме, она сильно переживала, с 8 марта!— сказал Федор в эфире телеканала «Матч Премьер».

Стоит добавить, что в текущем сезоне нападающий красно-зеленых сыграл 13 матчей, в которых забил четыре гола.