Юрий Дюпин: Во время пенальти старался стоять по удару

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями от отраженного 11-метрового удара в компенсированное время.

— Пенальти Дзюбы? Просто стоял по удару. Может, он не так сильно пробил, и мне было легко зафиксировать мяч. А так старался стоять по удару, не гадать. Много эмоций. Если честно, даже слов сейчас не могу подобрать. Столкнулся там, и до сих пор виски болят, — сказал голкипер казанцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Дюпин пришел в казанский клуб летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей, четыре из которых отыграл на ноль.