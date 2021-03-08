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08 марта 19:32
автор: Степан Шереметьев

Юрген Клопп: Надеюсь, что игра в Лиге чемпионов пойдет нам на пользу

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» -»Лейпциг» снова пройдет в Будапеште 10 марта, начало встречи - в 23:00 (мск).

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

«Скоро у нас следующая игра в другом турнире, что должно нам помочь отвлечься от неудач в АПЛ. Если мы пройдем хорошо играющий «Лейпциг», то это придаст нам уверенности и поможет в обретении стабильности.

Затем последует пауза на игры сборных, что даст возможность проанализировать данную ситуацию и внести необходимые коррективы в игру», - приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Напомним, что в первом матче подопечные немецкого специалиста обыграли «Лейпциг» со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» после 28 матчей в чемпионате Англии расположился на восьмой строчке, набрав 43 очка.

источник: ФК «Ливерпуль»
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