Сердар Таски: «Спартак» будет стараться участвовать в чемпионской гонке до последнего матча

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал разгромную победу красно-белых в Winline Derby над «Краснодаром» (6:1) в рамках 21-го тура РПЛ.

«Убедительная победа над таким соперником показывает, что «Спартак» будет стараться участвовать в чемпионской гонке до последнего матча. А Квинси вчера показал, что он снова будет очень важен для команды.

Считаю, что успехом для такого клуба как «Спартак» будет только победа в чемпионате, и я очень надеюсь, что они останутся в этой гонке до конца сезона», - сказал Таски в интервью Sport24.ru.

Напомним, что Промес в зимнее трансферное окно вернулся в стан красно-белых из голландского «Аякса».

Московский клуб поднялся на третью строчку, набрав 38 очков.