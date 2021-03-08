Азмун — после поражения «Рубину»: Должны сделать правильные выводы

26-летний игрок питерского клуба Сердар Азмун поделился эмоциями после матча с казанским «Рубином».

— Что сегодня произошло?

— Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было. Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру.

— Вы рады забитому мячу или поражение не позволяет это делать?

— Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше, — приводит слова футболиста официальный сайт «Зенита».

Напомним, что иранец выступал за команду из Казани, в которой в общей сложности провел 67 матчей и забил 14 мячей в чемпионатах России.