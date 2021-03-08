Леонид Слуцкий: Что напишу Дзюбе в Instagram? Это не та ситуация, чтобы ее педалировать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Качество поля было тяжелое, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах.

Нереализованный пенальти Дзюбы? Это было спасение Дюпина, а не Артем плохо пробил. Что напишу Артему в Instagram? Это не та ситуация, чтобы ее педалировать, — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Казанцы поднялись на восьмую строчку - 34 балла.