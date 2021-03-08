Сергей Семак: Вся проблема в том, что мы пропускаем и не забиваем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после поражения от «Рубина» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Вся проблема в том, что мы пропускаем и не забиваем. Создали много моментов, но этого недостаточно для победы, потеря очков, как и в прошлом матче. Результата нет, будем работать.

Назначенный пенальти за игру рукой Кузяева? Третья игра подряд уже со спорными моментами, не мне их разбирать, наше дело играть. Судейство пусть оценивают те, кому это положено, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что в концовке матча пенальти не реализовал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Сине-бело-голубые продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Казанцы поднялись на восьмую строчку - 34 балла.