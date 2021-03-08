Алексей Николаев - о пенальти в ворота «Рубина»: Арбитры приняли правильное решение

Бывший арбитр Алексей Николаев выразил мнение о назначенном пенальти в ворота «Рубина» в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).
«Непростой момент. Карасев мог не видеть деталей эпизода, ВАР вмешался и принял правильное решение. Защитник «Рубина» не играл в мяч и сбил игрока «Зенита». Там было очевидное нарушение, и здорово, что арбитры приняли решение назначить пенальти, — сказал Николаев в эфире «Матч Премьер».
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Казанцы поднялись на восьмую строчку - 34 балла.
источник: Телеканал «Матч Премьер»