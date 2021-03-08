Юрген Клопп: Мы сможем все изменить, потому что перемены нам необходимы

«Матч с «Фулхэмом» был для нас тяжелым боем. До последней секунды мы думали только о том, как бы спасти матч, а не о том, что потом будем говорить в раздевалке.

Великолепно, что уже через пару дней нас ожидает очередной матч. Это будет другой турнир, где мы в хорошем положении. Надеюсь, это пойдет на пользу нам. Если получится пройти отлично играющий «РБ Лейпциг», мы можем получить заряд уверенности.

Затем последует пауза на несколько недель. Мы используем это время для тренировок. Тогда мы сможем все изменить, потому что перемены нам необходимы», – приводит слова немецкого специалиста Liverpool Echo.

Напомним, в минувшем туре АПЛ подопечные Клоппа проиграли шестой матч подряд на своем стажионе, уступив «Фулхэму» (0:1).

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, формально считавшемся гостевым, «Ливерпуль» в Будапеште обыграл «Лейпциг» со счетом 2:0