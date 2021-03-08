«Интер» и «Аталанта» огласили составы, Миранчук - в запасе

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Лаутаро Мартинес, Лукаку.

«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Джимсити, Ромеро, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Малиновский, Сапата.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.

Напомним, игра состоится в Милане, на стадионе «Сан-Сиро» сегодня в 22:45 по московскому времени.

В настоящее время подопечные Антонио Конте возглавляют турнирную таблицу Серии А, бергамаски идут на пятом месте.