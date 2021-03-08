«Челси» обыграл «Эвертон» и приблизился к «Лестеру»

Оба гола в составе хозяев соорудил Кай Хаверц. На 31-й минуте мяч после его удара рикошетом от Бена Годфри влетел в ворота гостей. А в середине второго тайма вратарь «ирисок» Джонатан Пикфорд сбил немецкого нападающего в своей штрафной площади, и Жоржиньо уверенно реализовал пенальти.

После этого матча «Челси» оторвался от «Эвертона» на четыре очка и приблизился к идущему третьим «Лестеру» на расстояние одной победы.

Ливерпульцы остались на пятом месте.

Чемпионат Англии (Английская Премьер-лига)

27-й тур