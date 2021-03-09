Андреа Пирло: «Порту» очень плотно обороняется, не оставляя свободных зон между линиями

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался на тему ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

Напомним, что первая встреча между командами завершилась победой португальской команды в Лиссабоне со счетом 2:1.

– Результат первого матча оставляет интригу данного противостояния предельно открытой. Я считаю, что игра в Турине станет для моей команды определяющей на турнире. Нам необходимо сыграть с головой, чтобы итоговый счет вывел нас в следующий раунд.

Соперник очень плотно обороняется, не оставляя свободных зон между линиями. Так что мы должны сыграть грамотно с точки зрения техники и ждать своего шанса, – цитирует Пирло пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок состоится сегодня, 9 марта. Начало – в 23:00 мск.