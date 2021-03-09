Чорлука может сменить «Локомотив» на «Динамо»

Центральный защитник «Локомотива» Ведран Чорлука может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что руководство бело-голубых следит за ситуацией с возможным продлением контракта между 35-летним хорватом и железнодорожниками. Нынешнее соглашение игрока с командой истекает ближайшим летом. Таким образом, Чорлука может оказаться в «Динамо» в качестве свободного агента.

Хорватский защитник присоединился к «Локомотиву» в июле 2012 года, перейдя из «Тоттенхэма» за семь миллионов евро. В общей сложности он принял участие в 232 матчах, забил девять голов и отдал восемь ассистов. Ранее Чорлука выступал за «Манчестер Сити», «Байер» и загребское «Динамо».

В составе сборной Хорватии Ведран провел 103 встречи (4 гола).