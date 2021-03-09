Геннадий Орлов: «Зенит» плохо подготовился к возобновлению сезона в РПЛ

Российский комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Зенитом» (2:1).

Отметим, что петербургский клуб прервал свою восьмиматчевую серию без поражений в чемпионате.

– Я еще до игры предполагал, что «Зенит» может пропустить. Существует проблема вратаря, в обороне не все гладко. Защитники не выглядят уверенными. Ведь что в концовке сотворил Макаров? Он их обыграл, как мальчиков! Причем одним из мальчиков был Ловрен.

Физически питерская команда пока не готова. Хотя старалась, билась, боролась. Однако нет свежести, легкости. Здесь, конечно, возникают вопросы к тренерам, – приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

На данный момент подопечные Сергея Семака продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка. Идущий на второй строчке ЦСКА отстает от сине-бело-голубых на два очка.